شكرا لقرائتكم خبر عن "كباكا" يغادر تدريبات مودرن سبورت للانضمام لمعسكر منتخب 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أحمد خالد "كباكا" لاعب فريق الأهلى المعار إلى مودرن سبورت معسكر الفريق المقام في الإسكندرية للانضمام إلى معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

ويعد أحمد خالد "كباكا" من أفضل العناصر التي ظهرت مع فريق مودرن سبورت الموسم الماضى، حيث شارك في 11 مباراة وتألق بشكل لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف الذى اعتمد عليه في التشكيل الأساسى للفريق.

من جانب آخر، يسابق البرازيلى ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم الزمن فى معسكره الجاري حاليا بالقاهرة، استعدادا لخوض التصفيات القارية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهى البطولة المؤهلة لمونديال الشباب بشيلي.

وتضع الفترة الوجيزة الفاصلة بين ولاية ميكالى الرسمية للمنتخب منذ أيام وبين موعد التصفيات فى 8 نوفمبر المقبل فى أجواء استثنائية جعلته يضع برنامجا مضغوطا لتهيئة اللاعبين لخوض التصفيات بالشكل الذي يليق باسم الفراعنة.

وتضمن برنامج ميكالى إقامة التدريبات على فترتين صباحا ومساء، حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة فى الصباح والثانية مساء بهدف رؤية وتقييم جميع اللاعبين للاستقرار على أفضلهم استعدادا للتصفيات.

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري على دعم ميكالى وتابع اليوم التدريب المسائي والتقى ميكالى ونقل له دعم ومساندة مجلس الإدارة له فى مهمته القادمة.