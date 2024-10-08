شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على ثنائية ربيعة وعبد المنعم فى قلب دفاع المنتخب أمام موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن على ثنائية رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في تشكيل الفراعنة لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا بالمغرب المقرر إقامتها العام المقبل 2025.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وانتظم رباعي منتخب مصر المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش في تدريبات الفراعنة أمس الثلاثاء، استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضي باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الإثنين، وهم محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.