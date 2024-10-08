شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن تماثل ياسر ابراهيم للشفاء قبل المشاركة فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تماثل ياسر إبراهيم، مدافع الاهلي للشفاء، بعد تعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب خلال اليومين الماضيين. واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة بعد تناوله العلاج اللازم.. ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم في التدريبات غدًا أو بعد غد على أقصى تقدير، استعدادًا لبطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20- 24 أكتوبر الجاري

وحدد الجهاز الفني للأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام الجهاز الإداري للنادي الأهلى بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

وكلّف الأهلي؛ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الإمارات. ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏