شكرا لقرائتكم خبر عن زد يعلن ضم عبد الرحمن عماد لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي زد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ضم عبد الرحمن عماد لاعب إنبي السابق، لمدة 4 سنوات، فى صفقة انتقال حر.

ويلعب عماد بصفوف إنبي منذ 2019 بعد أن صعد للفريق الأول، ولم يشارك صاحب الـ 24 عاما سوى في 8 مباريات في الموسم الماضي.

وبدأ نادى زد تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب نهاية الموسم الماضى، على شاطئ البحر خلال معسكر الفريق.

وأنهى فريق زد مسابقة دوري الموسم الماضي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، حيث خاض أبناء مجدي عبد العاطي 34 مباراة، وفاز زد في 13 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو زد 48 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

ونجح مجدي عبد العاطي في قيادة فريق زد في موسمه الأول بالدوري الممتاز، لخوض نهائي بطولة كأس مصر، قبل أن يخسر اللقب أمام بيراميدز في المباراة النهائية بهدف نظيف.