شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الإمارات 17 أكتوبر للمشاركة فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعىالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 09:21 م
حدد الجهاز الفني للأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.
وقام الجهاز الإداري للنادي الأهلى بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.
وكلّف الأهلي؛ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الإمارات. ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا يوم 20 من الشهر الجاري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز