شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى الإمارات 17 أكتوبر للمشاركة فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفني للأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام الجهاز الإداري للنادي الأهلى بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

وكلّف الأهلي؛ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الإمارات. ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏