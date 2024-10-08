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الأهلي يطير إلى الإمارات 17 أكتوبر للمشاركة فى السوبر المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 09:21 م

حدد الجهاز الفني للأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى الإمارات  للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وقام الجهاز الإداري للنادي الأهلى بمتابعة وإنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

وكلّف الأهلي؛ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق في الإمارات. ومن المقرر أن يستهل الفريق أولى مبارياته بمواجهة سيراميكا يوم 20 ‏من الشهر الجاري.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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