شكرا لقرائتكم خبر عن 75 جنيها سعر تذكرة مباراة منتخبى مصر وموريتانيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد كرة القدم 75 جنيها سعرا لتذكرة الدرجة الثالثة لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل 11 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، كما تحدد 100 جنيه للدرجة الثانية و150 للدرجة الأولى.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا في السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وانطلق مران منتخب مصر الأحد الماضي باللاعبين المحليين، وانضم عدد من المحترفين يوم الاثنين، وهم محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

وجاءت القائمة كالتالي: "محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل".