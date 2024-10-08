شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يستمر فى معسكر منتخب مصر رغم الإصابة وتجهيزه لمواجهة موريتانيا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، على استمرار نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، داخل معسكر الفراعنة رغم تعرضه لإصابة عضلية.

وجاءت إصابة دونجا بتعرضه لمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، واستقر الجهاز الفنى على استمرار اللاعب بالمعسكر، على أن يتم تجهيزه لمواجهة موريتانيا الثانية.

وخضع دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية تعيقه عن اللحاق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل، على أن يتم تجهيزه للحاق بـ مباراة موريتانيا المقرر لها 15 أكتوبر .

كما قرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر، استدعاء محمود صابر لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مواجهة موريتانيا مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بنفس خطة مباراة كاب فيردي في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ويتجه حسام حسن للدفع بنفس التشكيل أمام كاب فيردي باستثناء محمد عبد المنعم في الدفاع بدلا من حمدي فتحي، بجانب أحمد عيد بديلا لمحمد هاني الذي يغيب للإصابة.