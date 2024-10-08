شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعلن رئيس بعثة الفريق في الإمارات للمشاركة في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس الأهلي تكليف محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعث الفريق في الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويقوم محمد الدماطي خلال الأيام الحالية بالتنسيق مع جهاز الكرة بشأن رحلة الفريق للإمارات.

من ناحية أخرى يُجري محمد هاني لاعب الأهلي أشعة نهاية الأسبوع الجاري لمعرفة استجابته للمرحلة الأولى من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وهي جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

ويحتاج محمد هاني للتأهيل فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر حتى يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية والمباريات بعدما تعرض للإصابة في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة التي خسرها الأهلي أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.