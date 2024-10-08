"عام أو عامين".. الزمالك يجدد عقد نجم الفريق في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-مراسل الخليج 365:

يتفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك، مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحدث الزمالك مع عبدالله السعيد لتجديد التعاقد ويوجد موافقة من الطرفين، ومن المقرر عقد جلسة بعد السوبر المصري، وسيجدد تعاقده لمدة عام أو عامين".

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، وتضم الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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