اخبار الرياضه

"عام أو عامين".. الزمالك يجدد عقد نجم الفريق في هذا الموعد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-مراسل الخليج 365:

يتفاوض مجلس إدارة نادي الزمالك، مع عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تحدث الزمالك مع عبدالله السعيد لتجديد التعاقد ويوجد موافقة من الطرفين، ومن المقرر عقد جلسة بعد السوبر المصري، وسيجدد تعاقده لمدة عام أو عامين".

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، وتضم الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

اقرأ أيضًا:

ثنائي جديد في مران الزمالك.. وعبدالشافي يشارك لأول مرة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا