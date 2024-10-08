شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يختتم تحضيراته لمواجهة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس، تحضيراته لمواجهة نظيره الروسي اليوم الثلاثاء، لخوض ثانى مباريات الدورة الودية التي تحتضنها الإسكندرية بمشاركات منتخبي مصر وروسيا والكويت.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008، ونظيره الكويتي وديا، في المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي باستاد الإسكندرية، في إطار برنامج الاعداد لـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل.

ويشارك في الدورة منتخبات الكويت وروسيا 2007 و2008، وتقام في الفترة من 7 حتي 13 أكتوبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.