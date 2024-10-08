شكرا لقرائتكم خبر عن الونش جاهز لقيادة الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد محمود حمدى الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ليكون جاهز لقيادة خط دفاع الفريق خلال مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي يستهلها الزمالك 28 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعود الونش للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية بشكل طبيعي خلال فترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، بعد أن شهدت تدريبات الفريق مشاركة الونش مدافع الأبيض، في جزء من تدريبات الكرة، قبل خوض برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الونش عاد إلى القاهرة رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي حيث كانا بألمانيا للاطمئنان على اصابة اللاعب وموعد عودته للمشاركة في المباريات مع الفريق.

ويبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة انيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر في الجولة الثانية.

ويلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر على أن يخوض لقاء العودة مع الفريق البورسعيدي يوم 5 يناير في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.

ويخرج الزمالك لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم 12 يناير في الجولة الخامسة، على أن يستضيف الأبيض فريق أنيمبا النيجيري يوم 19 يناير في القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات.

