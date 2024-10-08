شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يخضع لأشعة جديدة في الأهلي بسبب الرباط الصليبي الخلفي والان مع تفاصيل الخبر

يُجري محمد هاني لاعب الأهلي أشعة نهاية الأسبوع الجاري لمعرفة استجابته للمرحلة الأولى من التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وهي جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

ويحتاج محمد هاني للتأهيل فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر حتى يعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية والمباريات بعدما تعرض للإصابة في مباراة السوبر الأفريقي الأخيرة التي خسرها الأهلي أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

على صعيد أخر، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.