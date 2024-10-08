شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية كبيرة غدا لتكريم أبطال العالم للكراسي المتحركة لليد ومنتخبي الشباب والناشئين أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يقيم غدا اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الأمين احتفالية مجمعة لابطال العالم منتخب كرة اليد للكراسي المتحركة ، ومنتخبي 2004 و 2006 المتوجان ببطولة أفريقيا للشباب والناشئين.

من المقرر ان يحضر حفل الغد الذي سيقام في احد فنادق القاهرة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ودكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وقيادات المتحدة للرياضة برئاسة الأستاذ محمد يحيي رئيس مجلس الادارة و كوكبة من قيادات و نجوم وابطال الرياضة المصرية مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد .

من جانبه اكد دكتور محمد الامين ان كرة اليد المصرية تواصل نجاحاتها بفضل مجهود المخلصين ودعم الدولة الهائل وعلي رأسها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الراعي الاول للرياضة والرياضيين ، والوزير الدكتور أشرف صبحي والمتحدة للرياضة وهو ما كان له بالغ الأثر في نجاح تنظيمي كبير لبطولة العالم التي استضافتها مصر الشهر الماضي للكراسي المتحركة واكتمل بالتتويج بالمونديال لأول مرة في التاريخ .

كما آشاد الامين بدور وتعاون الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي منح مصر تنظيم البطولة وساعد علي نجاحها تنظيما بتوفير كل سبل الدعم .

واخيراً حرص رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد علي توجيه الشكر لابطالنا اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكل رجال الاتحاد الذين ساهموا وشاركوا في النجاح ، واكد أن منتخبنا ابطال العالم في الكراسي المتحركة كتبوا اسمائهم بحروف من نور في التاريخ بعد ما حققوه ، بالإضافة الي النجاح الساحق لمنتخبات الشباب والناشئين الذين نجحا في العودة من تونس متوجين ببطولتي أفريقيا ليكملا مسيرة الانتصارات المصرية لكرة اليد بعد تتويج منتخب الكبار ببطولة أفريقيا للعام الثالث علي التوالي ، لتستمر السيطرة المصرية في كل المراحل السنية علي أفريقيا ، وباذن الله اهدافنا المقبلة كلها عالمية .