شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جدول بطولة العالم للبياثل والترياثل وبطولة العالم لليزر-رن للأصحاء والبارالمبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء بطولة العالم للبياثل والترياثل، وبطولة العالم لليزر - رن للأصحاء والبارالمبيين على شواطئ بورفؤاد وتستمر حتى يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان قد أعلن عن مشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلون 33 دولة.

ومن المقرر ان يقام اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر المؤتمر الفني لليزر- رن للبارالمبيين وذلك في الثامنة مساء بفندق هلنان.

على ان تنطلق المنافسات غداً الاربعاء 9 أكتوبر على شاطئ الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي ذات اليوم في السادسة والنصف مساء يعقد المؤتمر الفني لبطولة البياثل والترياثل التتابع المختلط للاصحاء، ويوم الخميس 10 أكتوبر تقام منافسات الدور قبل النهائي للبياثل التتابع المختلط في السابعة صباحاً.

كما يتم تنظيم حفل افتتاح البطولة في مساء نفس اليوم في تمام الساعة السابعة.

اما جدول يوم الجمعة ففي السابعة صباحاً يقام الدور قبل النهائي لمنافسات الترياثل التتابع المختلط،وفي الثامنة مساء يعقد المؤتمر الفني للبياثل والترياثل للبارالمبيين، في حين تقام نهائيات بطولة الترياثل للاصحاء والبارالمبيين يوم السبت 12 أكتوبر الساعة 7 صباحاً.

وتختتم المنافسات يوم الأحد بنهائيات بطولة البياثل للاصحاء والبارالمبيين على شواطئ الأكاديمية ببورفواد.

جاءت قائمة الدول المشاركة في البطولة على النحو التالي: البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر البلد المضيف.