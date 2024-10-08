شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم القناة ولافيينا يفوز على راية بهدفين نظيفين بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المقاولون العرب من تحقيق أولى انتصاراته بدورى المحترفين بالفوز خارج أرضه على القناة 4 – 3 في مباراة شهدت غزارة تهديفية و أٌقيمت باستاد قناة السويس بالإسماعيلية .

سجل للمقاولون مصطفى جمال والفلسطينى محمد بلح و" هدفين " لتشارلز باسى ، بينما أحرز أهداف القناة ميشو عمارة ، مودى شلاطه ، ومصطفى سلطان ، ليحقق الذئاب أول ثلاث نقاط لهم في مسابقة الدورى ، بينما يستمر أبناء الإسماعيلية صفر من النقاط .

وعلى ستاد المقاولون العرب حقق أسوان أولى مفاجآت المسابقة بالفوز على السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد أسامة من ضربة جزاء في الدقيقة 44 من عمر اللقاء ، كما استطاع سبورتنج تحقيق الفوز بهدفين مقابل للاشئ على بترول أسيوط أحرزهما رزق عبد الحليم ، وعبد الرحمن عاطف .

كما فاز لافيينا على راية بهدفين مقابل للاشئ أحرزهما عبد الرحمن عبودة ويوسف فهيد ، كما نجح ديروط من الفوز خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف ، تقدم ديروط عن طريق محمود منجاوى ، وتعادل الكهرباء عن طريق مؤمن إبراهيم ، وأضاف محمد عصام الهدف الثانى لأبناء الصعيد في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء .