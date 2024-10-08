"ظهور أحمد فتوح وفرنسي جديد".. 25 صورة من تدريبات الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أقيمت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهر اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وشهدت تدريبات الزمالك، تصعيد يوسف وائل الملقب بـ"فرنسي" ويوسف أحمد حسن لاعبا الشباب ومواليد 2005، وظهور الثنائي المصاب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش"، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك الظهير الأيسر أحمد فتوح، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، فيما أدى عبد الله السعيد وحمزة المثلوثي وزياد كمال وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي وجيفرسون كوستا تدريبات بالتسديد على مرمى الحارس محمود الشناوي.

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