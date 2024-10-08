محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، موسم الرياض راعيا رسميا للدوري الإسباني لمدة 3 سنوات، عبر بيان رسمي.

وأكد تركي أن هذه الشراكة جعلت الرياض الراعي الرسمي لواحدة من أفضل دوريات كرة القدم في العالم، وهذه خطوة مهمة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية.

وجاء نص بيان الشراكة كالتالي: "وقع موسم الرياض ممثلاً بسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه (GEA) المهندس فيصل بافرط اليوم (الثلاثاء) عقد شراكة مع الدوري الإسباني لكرة القدم LALIGA حيث مثله في التوقيع السيد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وذلك لمدة ثلاث مواسم، يصبح فيها الموسم راعياً رسمياً للدوري الذي يعتبر واحد من أقوى الدوريات في العالم".

وأضاف: "تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة موسم الرياض نحو العالمية، حيث يسعى الموسم إلى تقديم فعاليات متميزة تضع المملكة في مقدمة الوجهات الترفيهية بالعالم، بدعم سخي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه ومختلف القطاعات الأخرى".

وتابع: "أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، على أهمية المملكة العربية السعودية باعتبارها منطقة استراتيجية للرابطة، مشيرًا إلى الشغف الكبير الذي يتمتع به عشاق كرة القدم في السعودية تجاه الدوري الإسباني، مضيفاً أن الرابطة تسعى لتعزيز نمو صناعة الرياضة والترفيه في المملكة من خلال دعم مبادرات متميزة مثل "موسم الرياض".

وأوضح: "وفي السياق ذاته، عبر ديفيد فيا سفير LALIGA ، عن ثقته في أن الشراكة مع السعودية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون، موضحاً أن كرة القدم في المملكة شهدت نموا هائلا في السنوات الأخيرة، مما يجعلها شريكاً مثالياً".

وأتم موسم الرياض في بيانه: "تهدف هذه الشراكة التي تأتي في إطار حضور موسم الرياض على المستوى العالمي إلى إقامة أنشطة وفعاليات ترويجية للعلامتين التجاريتين وتنفيذ مبادرات مشتركة بين الجهتين، تركز على عشاق كرة القدم وزوار موسم الرياض، مما يعزز من جاذبية الموسم كوجهة عالمية".