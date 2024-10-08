بعد الفوز على الزمالك.. كيف تستعد سيدات الأهلي لمواجهة وادي دجلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
يستعد الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي لمواجهة وادي دجلة الأكثر تتويجا باللقب، في الرابعة عصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025.
وكشف شادي محمد جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي، استعدادات الفريق لمباراة وادي دجلة، التي ستقام على ملعب الأول.
وقال شادي محمد: "نستعد للمباراة المقبلة مع وادي دجلة مثل أي مباراة، نعلم أنها صعبة ولكننا نعمل ونبذل أقصى جهد".
وفازت سيدات الأهلي في الظهور الأول بالدوري المصري، على الزمالك، بنتيجة 2-1، وسجلت النيجرية تشاريتي روبن هدفي الأحمر، فيما فازت سيدات وادي دجلة على الطيران بنتيجة 6-1.
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