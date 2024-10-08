"قادمون من بيراميدز".. سيراميكا كليوباترا يُعلن التعاقد مع 4 صفقات قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع 4 صفقات ضمن تدعيماته لمنافسات الموسم المقبل وبطولة كأس السوبر.

وأشار سيراميكا كليوباترا، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى تعاقده مع رباعي بيراميدز: لاعب الوسط عبدالرحمن مجدي، الجناح محمود زلاكة، المهاجم فخري لاكاي وإسلام عيسى.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويُشارك فريق سيراميكا كليوباترا بالنسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري باعتباره بطلاً لكأس الرابطة.

وتشارك 4 أندية ببطولة السوبر المصري وهم: الأهلي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا والزمالك.

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

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