شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه أنطاليا التركي وديا الأربعاء استعدادا للسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادي بيراميدز أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بتركيا غدا الأربعاء، وفقا لخطة الإعداد التي وضعها الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي ينيل إف سي أنطاليا التركي في الرابعة من مساء الأربعاء، على ملعب جامعة ماكو بمدينة بوردور التركية والتي يقيم بيراميدز معسكره الخارجي فيها.

ويخوض الفريق تدريبا صباحيا بدنيا قبل أن يخوض المباراة مساء، لتجربة جميع اللاعبين بالمعسكر، وتحضيرا للمرحلة المقبلة من برنامج الإعداد.

ويستمر بيراميدز في معسكره بتركيا قبل العودة إلى القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري، ويسافر إلى أبوظبي يوم 17 أكتوبر، لمواجهة الزمالك يوم 20 من ذات الشهر في السوبر المصرى، والفائز منهما يلعب على النهائى يوم 24 أمام الفائز من الأهلى أو سيراميكا.

من ناحية أخري، أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، عن وقوع فريق بيراميدز فى المجموعة الرابعة مع فريق ساجرادا الأنجولى ودجوليبا المالي والترجى التونسى صاحب التصنيف الأول.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

الجولة الأولى.. بيراميدز × ساجرادا فى القاهرة.. يوم 26 - 27 - 28 نوفمبر 2024

الجولة الثانية.. دجوليبا × بيراميدز فى مالى.. 6 - 7 - 8 ديسمبر 2024

الجولة الثالثة.. الترجى × بيراميدز فى تونس.. 13 - 14 - 15 ديسمبر 2024

الجولة الرابعة.. بيراميدز × الترجى فى القاهرة.. 3 - 4 - 5 يناير 2025

الجولة الخامسة.. ساجرادا × بيراميدز فى انجولا.. 10 - 11 - 12 يناير 2025

الجولة السادسة.. بيراميدز × دجوليبا فى مالي.. 17 - 18 - 19 يناير 2025