شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الحسينى يقرر الترشح على رئاسة اتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:16 م
إستقر طارق الحسينى النائب الأول لرئيس اتحاد السلاح على الترشح على مقعد الرئاسة فى الإنتخابات المحدد لها 6 ديسمبر المقبل لإنعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.
ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح للإنتخابات فى منتصف شهر أكتوبر الجارى.
ويجهز مسئولو اتحاد السلاح خطة طويلة المدى لتجهيز الثنائى زياد السيسى ومحمد حمزة لمنافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، خاصة أن كلا الثنائى كانا قريبان من تحقيق إنجاز فى باريس 2024 .
ومن المنتظر أن تستكمل الخطة بمجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة فى ظل اقتراب موعد انتخابات الإتحادات الرياضية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز