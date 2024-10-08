شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الحسينى يقرر الترشح على رئاسة اتحاد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

إستقر طارق الحسينى النائب الأول لرئيس اتحاد السلاح على الترشح على مقعد الرئاسة فى الإنتخابات المحدد لها 6 ديسمبر المقبل لإنعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح للإنتخابات فى منتصف شهر أكتوبر الجارى.

ومن جانبه كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه لن يترشح فى الإنتخابات المقبلة مثلما أعلن من قبل، متمنيا التوفيق لمن يصلح للإتحاد خلال المرحلة المقبلة.

ويجهز مسئولو اتحاد السلاح خطة طويلة المدى لتجهيز الثنائى زياد السيسى ومحمد حمزة لمنافسات أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، خاصة أن كلا الثنائى كانا قريبان من تحقيق إنجاز فى باريس 2024 .