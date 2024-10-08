شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فتوح تشعل المنافسة بالجبهة اليسرى للزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استعاد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مستواه خلال الأيام الماضية، بعد مواظبته على حضور تدريبات الفريق، والاستعداد للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت جاهزية فتوح لتشعل الجبهة اليسرى في الزمالك، في ظل تألق المغربى محمود بنتايك وظهوره بشكل جيد فى الجبهة اليسرى فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى، والتي انتهت بفوز الزمالك بالبطولة، بالإضافة إلى وجود الوافد الجديد محمد حمدي المنضم لصفوف الزمالك علي سبيل الإعارة فى الميركاتو الصيفي وهو ما يجعل المنافسة قوية فى الجبهة اليسري لتكون الكلمة العليا للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للمفاضلة بينهم في مباريات السوبر المحلى المقبلة.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك عقد جلسة مع فتوح أطمئن خلالها على جاهزيته للفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز في التدريبات تمهيداً للعودة للمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.



فتوح



فتوح فى تدريبات الزمالك