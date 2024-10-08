شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح حقيقة تهديد مشاركة مصر في كأس العالم 2026 بسبب ودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة حقيقة ما تردد عن تهديد عدم مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026 بسبب ودية منتخب بلجيكا التي أقيمت في عام 2022.

قال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري أن ما تم تداوله مؤخرا حول وجود أزمة تتعلق بالمواجهة الودية التي خاضها المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي عام 2022 غير صحيح.

قال أن القضية تم إغلاقها، ولا يوجد أي تهديد بشأن مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، حيث تم إغلاق الملف المتعلق بهذه المباراة بين الاتحاد والشركة المنظمة في اطار اللوائح والقوانين نهائيا.

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5 نقاط

3- بوركينا فاسو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا نقطتان

6- جيبوتي بدون نقاط