ناقد رياضي : سامسون لن يغادر الزمالك بسهولة قبل الحصول على كامل مستحقاته

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي بليغ أبو عايد ، أن مهاجم نادي الزمالك سامسون لن ينهي أزمته الدائرة مع النادي بسهولة قبل الحصول على قيمة تعاقده كاملة وباقي مستحقاته.





وواصل خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء : "لابد من دفع 600 الف دولار لحل ازمة سامسون، اللاعب لن يرحل بسهولة ، و متمسك بالحصول على مستحقاته المالية والنادي حاول جلب عروض لكن لا أحد يريده".

وتابع: "الأهلي ضم القندوسي وكان على أبواب نادي الزمالك وقتها، رغم أن الفريق الاحمر كان يريد ضم مهاجم، ولم يكن في حاجة لضم اللاعب الجزائري".

وأكمل: "الزمالك يرحب بالتعاقد مع قندوسي ، وحال رحيله عن الأحمر قد ينضم للفريق الأبيض بشكل رسمي مستقبلا".