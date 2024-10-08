شكرا لقرائتكم خبر عن غدا تكريم ابطال منتخبات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يقام غدا الأربعاء حفل تكريم منتخباتنا الوطنية المصرية الحاصلة على الالقاب العالمية والقارية وذلك فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يشهد التكريم حضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

حيث سيتم تكريم منتخب مصر الوطنى الحاصل على لقب بطولة العالم فى نسختها ال3 للكراسى المتحركة و تكريم منتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها ال31 للشباب لكرة اليد و منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها ال20 للناشئين لكرة اليد.