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غدا تكريم ابطال منتخبات اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 04:17 م

يقام غدا الأربعاء حفل تكريم منتخباتنا الوطنية المصرية الحاصلة على الالقاب العالمية والقارية وذلك فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يشهد التكريم حضور وزير الشباب و الدكتور أشرف صبحى والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

حيث سيتم تكريم منتخب مصر الوطنى الحاصل على لقب بطولة العالم فى نسختها ال3 للكراسى المتحركة و تكريم منتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها ال31 للشباب لكرة اليد و منتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2006 الحاصل على لقب بطولة افريقيا فى نسختها ال20 للناشئين لكرة اليد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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