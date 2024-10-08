شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تخضع لعملية جراحية بعد كسر في الأنف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

خضعت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، لعملية جراحية اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لكسر في الأنف.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أكتوبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

وجاء تصنيف سيدات الاسكواش كالتالي:

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ البلجيكية تيني جليس

8ـ روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ أمينة عرفي



نوران جوهر بعد العملية الجراحية



نوران جوهر مع الطبيب