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22 نوفمبر الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 03:07 م

حدد مسئولو اتحاد رفع الأثقال يوم 22 نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للإتحاد لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد خلال الـ 4 سنوات المقبلة .

يجهز مسئولو اتحاد رفع الأثقال خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لتحقيق ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024 .

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.

فيما حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع،  بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة  فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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