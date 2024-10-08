شكرا لقرائتكم خبر عن 22 نوفمبر الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 03:07 م

حدد مسئولو اتحاد رفع الأثقال يوم 22 نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للإتحاد لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الإتحاد خلال الـ 4 سنوات المقبلة .

يجهز مسئولو اتحاد رفع الأثقال خطة طويلة الأمد لإعداد سارة سمير لتحقيق ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، بعد حصد فضية أولمبياد باريس 2024 .

وأصدر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.

فيما حققت رحمة عبد الرازق لاعبة منتخب رفع الأثقال 3 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ببطولة العالم للناشئين بإسبانيا فى الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد محمود حسنى 3 ميداليات متنوعة فى وزن 102 كجم بواقع فضية الخطف وبرونزية الكلين وبرونزية المجموع.