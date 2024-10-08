شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : اتحاد الكرة عرض علينا خوض مباراة الشباب أمام سموحة على يومين والان مع تفاصيل الخبر

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بـ نادى الزمالك عن كواليس مباراة فريق 2005 أمام سموحة في كأس مصر، و التي انتهت فوز الفريق السكندرى بعد اللجوء الى ركلات الترجيح و التي وصلت الى 38/37 لسموحة.

قال بدر حامد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المباراة بعد انتهاءها بالتعادل تم اللجوء الى ركلات الترجيح وخلال تسديد الركلات فوجئنا بأن الإضاءة في الملعب أصبحت ضعيفة، ولم يتمكن الحارس أو اللاعبون من الرؤية، فتوجه الفريقان الى تناول وجبة العشاء داخل النادى، دون الخروج من الناى أو مغادرته.

وأضاف حامد أن مسئولي اتحاد الكرة عرضوا علينا أحد أمرين، الأول استكمال المباراة في ملعب أخر، أو المبيت في الإسكندرية على نفقة الاتحاد واستكمال المباراة في اليوم التالى.

وأشار رئيس قطاع ناشئين الزمالك أنه تم الموافقة على الحل الأول بنقل المباراة لملعب أخر واستكمالها وهو ما تم بالفعل، و تم استكمال المباراة في جو طيب بين الفريقين .