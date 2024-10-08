شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. سيراميكا يعلن ضم عبد الله مجدي لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي سيراميكا، عن ضم عبد الله مجدي لاعب بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ضمن صفقة انتقال صديق أوجولا لاعب الفريق إلى بيراميدز

وكان فريق سيراميكا، حصل على خدمات إسلام عيسى جناح نادى بيراميدز، ضمن صفقة رحيل النيجيري صديق أوجولا إلى بيراميدز في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد عبد الله مجدي رابع لاعب يضمه سيراميكا من بيراميدز بعد الجنوب أفريقي فخرى لاكاى ومحمود زلاكا وإسلام عيسى على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، في مقابل رحيل صديق أوجولا إلى بيراميدز لمدة موسم أيضا مع أحقية الشراء.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة، وأخيرا ضم زلاكا وفخرى لاكاى من بيراميدز.

يدرس مسئولو نادى سيراميكا، إقامة معسكر خارجى في الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي بطولة السوبر المحلى، المقرر إقامتها في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى.

ويبحث سيراميكا عن توفير معسكر للفريق في الإمارات أو دولة قريبة منها من أجل تجهيز الفريق بشكل مميز، خاصة أن الفريق يطمح في التتويج بلقب السوبر المحلى بعد الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الثانى على التوالي.