شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وموريتانيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، مباراتين غاية فى الأهمية خلال شهر أكتوبر الجاري، أمام منتخب موريتانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا

يستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر باستاد القاهرة فى السابعة مساءً بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

منتخب مصر يتصدر المجموعة

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا وجاءت كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير، خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف أحمد عيد، خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - أسامة فيصل.