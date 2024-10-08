شكرا لقرائتكم خبر عن على أنغام "ألف ليلة وليلة".. نجوم المنتخب يستعرضون مهارتهم والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني، فيديو عبر موقع إكس، شهد استعراض مهارات لاعبي المنتخب وفي مقدمتهم مروان عطية لاعب وسط الفراعنة، على أنغام أحد أشهر أغاني أم كلثوم "ألف ليلة وليلة"، وعلق حساب المنتخب: الملعب وسحره ولمساته وتمريراته وانت وأنا … يا حبيبي انا.

يستعد الرباعى المحترف محمد عبد المنعم ومحمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، للمشاركة فى تدريبات المنتخب الوطنى اليوم الثلاثاء، بعد انضمامهم لمعسكر الفراعنة، استعداداً لمواجهتى موريتانيا.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمباراتى موريتانيا المقرر لهما يومى 11 و 15 أكتوبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مواجهة موريتانيا مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بنفس خطة مباراة كاب فيردي في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ويتجه حسام حسن للدفع بنفس التشكيل أمام كاب فيردي باستثناء محمد عبد المنعم في الدفاع بدلا من حمدي فتحي، بجانب أحمد عيد بديلا لمحمد هاني الذي يغيب للإصابة.