10 صورة من مسيرة أمير توفيق كحارس مرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تصدر اسم مدير التعاقدات السابق بالأهلي والمدير التنفيذي الحالي بشركة الأهلي أمير توفيق محركات البحث على جوجل.

وكان المدير التنفيذي بشركة الكرة بالنادي الأهلي قد حلّ ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر للرد على الاتهامات التي وُجهت له، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

وكان أمير توفيق قد اتجه إلى العمل الإدري بعدما اعتزل كرة القدم مع نهاية موسم 12/13 بقميص وادي دجلة.

وهو النادي الذي كان قد انضم له في موسم 11/12 قادمًا من صفوف المصرية للاتصالات.

وكان صاحب الـ 39 عاماً قد تدرج بصفوف ناشئي الأهلي قبل أن ينضم في موسم 04/05 لصفوف أسمنت أسيوط الذي استمر بقميصه حتى موسم 07/08 حين انضم لصفوف المصرية للاتصالات.

يذكر أن أمير توفيق قد تواجد مع المنتخبات السنية بمصر.

وحصل توفيق بعد الاعتزال على دورات تدريبة في التسويق قبل أن يعينه الأهلي في عام 2018 كمدير للتسويق.

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