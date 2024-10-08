"ليه جايب رونالدو؟".. إبراهيم فايق يرد على ظهور أمير توفيق ببرنامجه مقابل 30 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر المدير التنفيذي بشركة الأهلي، أمير توفيق، ما تردد عن ظهوره مع إبراهيم فايق ببرنامجه على قناة إم بي سي مقابل 30 ألف دولار.

وقال توفيق، خلال الحلقة مساء أمس الإثنين:"قالوا إني حصلت على 30 ألف دولار للظهور في الحلقة لو أخدت الرقم ده هستقيل بكرة الصبح".

مقدم البرنامج إبراهم فايق علق على الأمر بقوله:"30 ألف دولار ليه ياعني أنا أسف يا أمير هو أنا جايب كريستيانو رونالدو".

وكان المدير التنفيذي بشركة الكرة بالنادي الأهلي قد حلّ ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر للرد على الاتهامات التي وُجهت له، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

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