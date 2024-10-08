أحمد القندوسي على رادار الزمالك وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن إستفسار ناديي الزمالك وبيراميدز عبر بعض الوكلاء عن موقف اللاعب الجزائري الدولي أحمد القندوسي بعد قرار إدارة الأهلي بعرضه للبيع بنهاية الموسم بعد عودته من الإعارة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك حاليا منافسة خفية بين الثنائي لضم اللاعب وبحث كيفية ضمه خاصة وأن هناك صعوبة في ضمه بصورة مباشرة من النادي الأهلي.

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشئون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.

وعلى جانب آخر، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون بعد غد الأحد من أجل مناقشة خطة الإعداد لبطولة السوبر المحلي المرتقبة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري فى الإمارات.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الى القاهرة فجر غد السبت، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد غد الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الأفريقي.

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري المرتقبة خلال الشهر الجاري، حيث تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 اكتوبر الجاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لعودة مبارياته من جديد، حيث ستكون المباراة الاولي بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري.

سيراميكا كليوباترا يعلق على أزمة القندوسي

علق معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، على الأزمة المثارة حاليًا بسبب تصريحات اللاعب أحمد القندوسي، المعار من النادي الأهلي.

وقال معتز البطاوي، في تصريحات تلفزيونية: "الجلسة التي ستتم مع أحمد القندوسي هي جلسة ودية وليس تحقيقًا، هي جلسة استماع بشأن تصريحاته".

وتابع: "لا يوجد لدينا أي مانع في حضور اللاعب هو لاعب النادي الأهلي في النهاية، وكنا نتمسك به ليكون متواجدًا معنا.

وأكمل معتز البطاوي تصريحاته: "القندوسي لم يتم تحويله للتحقيق ولكن تحويل تصريحات اللاعب للشئون القانونية، دائمًا نحترم ونتمسك بوجود القندوسي باستمرار، ولم يكن لدينا علم بما سيقوله بالأمس".

وكان القندوسي صرح بالأمس عبر أحد البرامج الرياضية، أن هناك العديد من الصفقات فشلت بسبب تعامل النادي الأهلي مع وكلاء لاعبين بعينهم.







