شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة وليد الكرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة النجم المغربي وليد الكرتي، وغيابه عن معسكر الفريق في تركيا استعدادا للموسم الجديد.

أوضح المنيري أن وليد الكرتي عانى من قطع جزئي في غضروف الركبة خلال مباراة نهائي كأس مصر الأخيرة، وخضع لعملية بالمنظار في الركبة خلال فترة الراحة في المغرب.

المنيري كشف عن أن الكرتي متواجد حاليا في الإمارات للخضوع لبرنامج تأهيلي في أحد المراكز الطبية، ويستمر لمدة أسبوعين قبل العودة للقاهرة تمهيدا للعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

وبدأ بيراميدز معسكرا خارجيا في مدينة بوردور التركية يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، ويخوض خلاله التدريبات بشكل مكثف وفقا لبرنامج إعداد الجهاز الفني، ويختتمه بمباراة ودية أمام كونيا سبور التركي قبل العودة للقاهرة، وومن ثم السفر مجددا إلى الإمارات لخوض منافسات السوبر المصري بمشاركة الأهلى والزمالك وسيراميكا.