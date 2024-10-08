شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى إجراءات السفر إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الجهاز الإدارى للنادى المصرى إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى المغرب للاعبى الفريق، وذلك استعداداً للدخول فى معسكر مغلق ضمن المرحلة الثانية من الإعداد، استعداداً للموسم المقبل، حيث تقرر انطلاق معسكر الفريق بالمغرب يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أكتوبر الجارى.

استقر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر على خوض عدة تجارب ودية وذلك لانطلاق المرحلة الثانية من إعداد الفريق في المعسكر المغلق المقرر إقامته بالمغرب في الفترة بين 11 إلى 24 أكتوبر الجاري، لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادي المصري ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصري والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن في النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق في أي تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة في أفريقيا.

من ناحية أخرى أغلقت إدارة النادي المصري باب الرحيل أمام نجوم الفريق، خاصة محمود جاد حارس المرمى، بعد عرض بيراميدز لضم اللاعب والذي وصل إلى 40 مليون جنيه في وقت سابق، وذلك للإغلاق على الفريق والتركيز على المنافسات المقبلة وبشكل خاص كأس الكونفدرالية لإسعاد جماهير بورسعيد.