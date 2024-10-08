شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مبارياته ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الشهر المقبل، بعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات، التى أجريت أمس، الفريق الأبيض بالمجموعة الرابعة.

مجموعة الزمالك

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع الزمالك فى المجموعة الرابعة بجانب فرق كل من بلاك بولز الموزمبيقى، وانيمبا النيجيري، بالإضافة إلى المصرى البورسعيدى.

موعد مباريات الزمالك بالكونفدرالية

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته في دور المجموعات يوم 28 نوفمبر، والتي يستهلها بمواجهة بلاك بولز الموزمبيقى، ثم انيمبا النيجيري، ويليه المصرى البورسعيدى، على أن يلتقى مع بلاك بولز و انيمبا في اخر جولتين بدور المجموعات



وجاءت مواعيد المباريات كالتالى ..

الجولة الأولى ... الزمالك وبلاك بولز يوم 28 نوفمبر

الجولة الثانية ... الزمالك وانيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر

الجولة الثالثة ... الزمالك والمصري يوم 15 ديسمبر

الجولة الرابعة... الزمالك والمصرى يوم 5 يناير

الجولة الخامسة...الزمالك وبلاك بولز يوم 12 يناير

الجولة السادسة.. الزمالك وأنيمبا النيجيري يوم 19 يناير