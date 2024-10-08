شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأهلى فى دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباريات الأهلي بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بات يشغل ملايين من عشاق المارد الأحمر، حيث يترقب الجمهور الأهلاوى مباريات الفريق فى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها آخر نسختين.

وأقيمت أمس الاثنين فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بمشاركة النادى الأهلى حامل اللقب، وأسفرت عن وقوع الأهلى فى المجموعة الثالثة رفقة، كل من: شباب بلوزداد الجزائرى إلى جانب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى واستاد أبيدجان الإيفوارى.

وجاء ترتيب جدول مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا كالتالى..

الجولة الأولى

الأهلى ضد ستاد أبيدجان فى القاهرة أحد يومى 26 - 28 نوفمبر المقبل.

الجولة الثانية

أورلاندو بايرتس ضد الأهلى فى جنوب أفريقيا أحد يومى 6-8 ديسمبر 2024.

الجولة الثالثة

الأهلى ضد شباب بلوزداد في القاهرة أحد يومى 13-15 ديسمبر المقبل.

الجولة الرابعة

شباب بلوزداد ضد الأهلى فى الجزائر أحد يومى 3-5 يناير 2025.

الجولة الخامسة

ستاد أبيدجان ضد الأهلى فى كوت ديفوار أحد يومى 10-12 يناير 2025.

الجولة السادسة

الأهلى ضد أورلاندو بايرتس فى القاهرة أحد يومى 17-19 يناير 2025.

وجاءت قرعة جميع المجموعات على النحو التالى

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.