الأهلى يخاطب فيفا بشأن الحضور الجماهيري لمباراة العين الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثي عن إرسال النادي الأهلي خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُخطره خلاله بحصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس العالم الانتر كونتيننتال.

وقال محمد الليثي :"جاء خطاب الأهلي رداً على خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي طلب فيه بضرورة حضور السعة الكاملة للاستاد في هذه المباراة كي تخرج بشكل أفضل".

وأضاف أن الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع لمباراة العين وهو ما يعني تقريبا السعة الكاملة لأن مدرج الدرجة الأولى يمين يكون مغلقاً بشكل دائم.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الأهلي بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي ، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.



يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بالجولة الأولى لحساب مرحلة دور المجموعات من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها للمرة 12 في تاريخه وهو الرقم التاريخي القياسي بين أندية أفريقيا في عدد التتويجات.

ومن المقرر ان يكون لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في القاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد أيام القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر من شهر نوفمبر المقبل.