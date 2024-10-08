أيمن يونس : دعم مسابقات الناشئين ومنع التحايل على اللوائح بوابة الارتقاء بالكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - شدد أيمن يونس لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق على ضرورة الاهتمام بالمسابقات الرياضية في كرة القدم للفئات العمرية الصغيره لبناء الجيل جديد يستطيع قيادة الكرة المصرية خلال المستقبل القريب كذلك العمل على تنظيم لوائحها عادله تمنح فرق الناشئين مبادئ المساواة بشكل كامل.

وواصل خلال تصريحات اعلاميه الساعه الاولى من صباح اليوم الثلاثاء : "لابد من تجهيز اللاعبين الشباب ومشاركة عناصر تحت 23 عامًا، ويجب منح اللاعبين فرص اللعب في بطولات رسمية حتى يصبحوا نواة المستقبل للمنتخب الأول ، ولابد من وضع لوائح قوية يتم فرضها على الجميع، وأتمنى مساعدة الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا وتوفير الوقت المناسب لخوض اللقاءات، والابتعاد عن نغمة التأجيلات".

وأكمل: "منتخب مصر دائما سيكون له الأولوية، والأندية تمتلك 30 لاعبين في قوائمها، لا يجب تأجيل أي مباراة في الموسم الجديد".

وأشار إلى أن إيجاريا الذي سيخضع للاختبار في الزمالك، جاء تنفيذ لرغبة جوميز ولعدم الصدام من مجلس الادارة كي يراه على الطبيعة، خصوصا انه بعيد عن المشاركة ولكن الاختبارات تكون وفقا لمعايير معينة وهي رؤيته في عدة مباريات. ومن الممكن تكوين فريق ثاني للأندية وخوض بطولات من أجل اختبار اللاعبين وتجهيز البدلاء وافراز لاعبين جدد.

وتابع: "لدينا مشكلة ان بعض المسئولين في مصر يديرون المنظمة على درجة (موظفين) ولا يريدون تحسين البطولة او نمط كرة القدم المصرية".

وشدد على أنه يتوقع وجود تغيير شامل في اتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن فكرة التحايل على القوانين مستمرة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون المجلس القادم قادر على وضع لوائح قوية.