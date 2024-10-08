أمير توفيق يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع سفيان رحيمي ودونجا

ياسر رشاد - القاهرة - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه كان قريبًا من التعاقد مع سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي الحالي، عندما كان لاعبًا في الرجاء المغربي



وأوضح توفيق، خلال استضافته في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة MBC MASR2، أنه توصل إلى اتفاق مع رحيمي وناديه، ولكن الأمور أفسدت من قبل بيتسو موسيماني، المدرب السابق للفريق.

وأضاف أن موسيماني كان لديه قائمة من اللاعبين لتدعيم مركز الجناح، حيث تصدرها مواطنه بيرسي تاو ثم الموزمبيقي لويس ميكيسوني، واعتبر رحيمي الخيار الأخير.

وتحدث توفيق عن انتقالات تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الأهلي تعاقد مع تاو وميكيسوني، مما دفعهم للاعتذار لنادي الرجاء عن صفقة رحيمي.

فيما يتعلق بتصريحات نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الزمالك، التي زعم فيها أنه تم التفاوض معه، قال توفيق إن بعض اللاعبين يسعون للحصول على الانتباه أمام الجماهير.

وأوضح أنه تلقى مكالمة من أحد الصحفيين تفيد برغبة دونجا في الانضمام للأهلي، وأنه وعده بعرض الأمر على الإدارة.

وعندما ناقش توفيق الأمر مع الإدارة الفنية، تم إبلاغه بعدم الحاجة لخدمات دونجا بسبب وجود لاعبين أفضل في نفس المركز مثل أليو ديانج وعمرو السولية، مما أدى إلى رفض الصفقة سريعًا.

واختتم توفيق بتأكيده على أنه لم يتفاوض مع إمام عاشور أثناء تواجده في الزمالك، ولم يتم التفكير في ضم أحمد مصطفى زيزو، رغم اقتراب انتهاء عقده في صيف 2025.

