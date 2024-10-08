الأهلي : نعاني من وجود أزمة في توفير العملات الأجنبية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي حقيقة وجود أزمة مالية داخل النادي تعيق اهدافه في إبرام عدد من الصفقات مشددًا على أن النادي يمتلك ميزانية ضخمة ولا يوجد تقشف من جانب الإدارة.

وقال مرتجي في تصريحات لقناة النادي الأهلي :" لا توجد أزمة مالية في النادي الأهلي ولكننا نعاني من وجود أزمة في توفير العملات الأجنبية".

وأضاف مرتجي :" نحتاج لتوفير ما يقرب مليون و400 ألف دولار كرواتب لمدربين ولاعبين شهريًا لكل الألعاب".

وأوضح :" لدينا فريق كرة اليد رجال وسيدات توجهوا إلى المغرب وكنا في احتياج لـ80 ألف يورو و7 ألاف دولار وخاطبنا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل مخاطبة البنك المركزي ولكننا لم نحصل على المبلغ".

وأختتم مرتجي تصريحاته قائلًا :" لولا ان النادي الأهلي يحقق بطولات قارية ويشارك في مونديال الأندية وهو ما يترتب عليه حصولنا على جوائز بالدولار لعجز النادي عن توفير احتياجاته".