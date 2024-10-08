خالد مرتجي: جمهور الأهلي أحب كولر

الشارقة - اميمة ياسر - رد خالد مرتجي على الأنباء التي ترددت بشأن مواجهة كولر لتهديدات بخسارة موقعه في القيادة الفنية لفريق الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

قال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج «حارس الأهلي» على «قناة الأهلي»:" ليس هناك علاقة مباشرة مع كولر، كل ما أستطيع قوله أنه بخلاف خسارة السوبر، كولر يعيش أزهى لحظات حياته في النادي الأهلي".

أضاف مرتجي:" كولر عمل علاقة كبيرة بينه وبين جمهور الأهلي العاشق للانتصارات، وطول ما ربنا موفقه وبيكسب، خلال السنتين الماضيتين الاستثنائيتين، بلا شك جمهور الأهلي أحب كولر".

أتم خالد مرتجي:" الطفرة اللي حدثت في حياة كولر خلال السنتين الماضيتين، لم تحدث في تاريخه من قبل".