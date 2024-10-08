شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 19 أكتوبر لانطلاق دورى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم يوم 19 أكتوبر الجارى موعدا لانطلاق دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2024 -2025، والذى تجرى قرعته اليوم الثلاثاء فى الأفرع والمناطق المختلفة وتم إخطار الفروع بذلك رسميا.

تقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين على 12 مجموعة، وتترواح المجموعات الأثنى عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسيب المنطقة والفرع.

وحسب لائحة المسابقة التى تسلمتها الأندية المشاركة، يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز ب ويهبط الأخير من كل مجموعة إلى القسم الرابع.