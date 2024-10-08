شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على دونجا بعد إصابته فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الطبى بنادى الزمالك برئاسة محمد أسامة على الاطمئنان على نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى إطار الاستعداد لمواجهة موريتانيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ولن يلحق دونجا بمباراة مصر أمام موريتانيا بتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بعد شعوره بآلام فى العضلة الخلفية وأثبتت الفحوصات معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية.

وتقرر استدعاء محمود صابر لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعداداً لمباراتى موريتانيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر باستاد القاهرة فى السابعة مساءً بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا وجاءت كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير، خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف أحمد عيد، خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - أسامة فيصل.