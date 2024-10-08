شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة اسكواش كلاسيك بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

نجح 5 لاعبين مصريين فى التأهل إلى الدور ربع النهائى ببطولة اسكواش كلاسيك، التى تستضيفها نيويوك خلال الفترة بين 6 إلى 11 أكتوبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ16 كالتالى..

ـ فوز محمد زكريا على الفرنسي جريجور مارش بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 11-7.

ـ فوز مريم متولي على الماليزية عيناء أماني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-9, 11-6.

ـ فوز ندى عباس على منافستها أليسيا بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 7-11, 11-4, 11-6.

ـ فوز كنزي أيمن على مواطنتها هيا علي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-7, 11-5.

ـ فوز فريدة محمد على إيمليا سويني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-6, 11-4.

ـ هزيمة يحيى النوساني أمام جريج لوبان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-7, 1-11, 13-11.

ـ هزيمة إبراهيم القباني أمام ناثان ليك بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 11-1.

ـ هزيمة محمد أبو الغار أمام الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 4-11, 11-6, 11-7.

ـ هزيمة نادين شاهين أمام منافستها كا يي لي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-9, 11-8, 11-8.

ـ هزيمة عمر مسعد أمام منافسه فيلافان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 11-8.

ـ هزيمة علي حسين أمام فيكتور كروين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-7, 11-5.

وشهد جدول البطولة مشاركة 12 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال، و6 لاعبات في منافسات السيدات.