شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس سمير عثمان الحكم الدولى الأسبق خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد العضوية، ولم يحسم موقفه بشأن القوائم المنتظرة أو خوض المنافسة فرديا.

وأكد سمير عثمان أنه يدرس بقوة موقف الترشح للانتخابات، وينتظر شكل المنافسة بيت المرشحين للرئاسة، وكذلك القوائم حتى يحدد موقفه بخوض الانتخابات من عدمه.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وفى نفس الوقت أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابق لاتحاد الكرة، ترشحه للانتخابات المقبلة في الجبلاية، بعد نهاية فترة المجلس الحالي برئاسة جمال علام.

وكتب مجاهد عبر حسابه على فيس بوك: "توكلت على الله، بعد استطلاع رأي غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأخذ رأي الكثير من المعنيين، قد تم الاستقرار على قائمة متوازنة ما بين الخبرة والشباب وسنعلن الأسماء بمجرد فتح الباب".