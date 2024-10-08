ياسر قمر يعلن قائمته لخوض انتخابات اتحاد الطائرة

من ناحية أخرى تحديد انطلاقة دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

أعلن ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة الحالى قائمته فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها شهر ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع