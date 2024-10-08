شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر يعلن قائمته لخوض انتخابات اتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 09:52 ص
أعلن ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة الحالى قائمته فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها شهر ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.
وتضم القائمة أحمد عبد الدايم نائبا وعبد المعطى منصور أمين صندوق، وفى العضوية كلا من شوكت صابر ومحمود الفقى ومرفت حسنى ووائل قنديل ومحمود رؤوف.
من ناحية أخرى تحديد انطلاقة دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.
وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.
جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.
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