شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستقر على تشكيل لجنة الكرة.. وطارق السيد مسئول فني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على تشكيل لجنة لإدارة ملف الكرة، خلال المرحلة المقبلة، لتصبح تلك اللجنة مختصة بكافة شئون الكرة من تعاقدات وتجديد عقود وغيرها من الأمور، حيث استقر المجلس على تشكيل اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة مع الاستعانة بعنصر واحد خارجى يكون مختص بالشأن الفني.

ومن المنتظر أن تكون لجنة الكرة بنادى الزمالك مكونة من حسين لبيب، وأحمد سليمان، وحسام المندوه، وعمرو أدهم، وهانى برزى، وطارق السيد نجم الزمالك الأسبق الذى يعد العنصر الوحيد المنضم للجنة الكرة من خارج مجلس الإدارة، على أن يكون طارق السيد مسئول عن الاستشارات الفنية.

وكان طارق السيد، قال إن انضمامه للجنة الكرة بالزمالك أو العمل فى أى منصب يخدم القلعة البيضاء يعد شرف كبير، مشيرًا إلى أنه لم يتم اخباره بشكل رسمى من أى مسئول بالنادى بالانضمام للجنة الكرة، تابع طارق السيد، أنه منذ ما يقرب من شهرين تلقى اتصالاً من أحد مسئولى الزمالك لاستطلاع رأيه فى العمل بلجنة الكرة، موضحًا إنه رحب على الفور، ومن بعدها لم يحدث أى جديد أو يصدر قرار رسمي من الإدارة بتوليه المنصب، أردف نجم الزمالك السابق، أنه ينتظر صدور قرار رسمى من مجلس إدارة النادي بشأن انضمامه للجنة الكرة، مؤكدًا إنه يرحب بالتواجد فى اى منصب يخدم القلعة البيضاء.