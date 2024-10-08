شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء محمود صابر لمنتخب مصر والإصابة تبعد دونجا عن مباراة موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

خضع نبيل عماد دونجا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا ، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية و أثبتت معاناته من إجهاد بالعضلة الخلفية ، ولن يلحق بالمباراة الأولى أمام موريتانيا المقرر لها الجمعة المقبل ، على أن يتم تجهيزه للحاق بمباراة موريتانيا المقرر لها 15 أكتوبر .

كما قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، استدعاء محمود صابر لمعسكر المنتخب المقام حاليا استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

ويدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مواجهة موريتانيا مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بنفس خطة مباراة كاب فيردي في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ويتجه حسام حسن للدفع بنفس التشكيل أمام كاب فيردي باستثناء محمد عبد المنعم في الدفاع بدلا من حمدي فتحي، بجانب أحمد عيد بديلا لمحمد هاني الذي يغيب للإصابة.